Raoul Bova, il dolce scatto con le figlie Luna e Alma

Raoul Bova con le figlie | Instagram: @raoulbovagram

Ospite a Verissimo a settembre 2025, Raoul Bova aveva raccontato la sua verità sullo scandalo che l'aveva travolto, affrontando anche il tema delle figlie e delle indiscrezioni circolate: "La gente parla quando non sa le cose. Non si rendono conto che io ho quattro figli e che questi quattro figli, tra cui le figlie più piccole che ormai hanno accesso alla tv, abbiano visto e sentito cose non vere sul proprio genitore".

L'attore aveva sottolineato che i figli erano la sua priorità e aveva aggiunto: "Non ho mai tolto nulla ai miei figli, nonostante abbia già una separazione alle spalle", riferendosi alla fine del suo matrimonio con Chiara Giordano, con cui ha avuto i figli Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001).



