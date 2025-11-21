" Ero sulla seggiovia, stavo andando a sciare per godermi le ultime discese della stagione. Seguo la gara di Fede su una app della federazione internazionale, dice che non è arrivata al traguardo, pazienza penso, sarà uscita, capita. Ma la gara non riprende e la cosa non mi piace. Chiamo mio figlio Davide (fratello e allenatore di Federica Brignone ndr) e non mi risponde. Ora sono preoccupata. Quando mi chiama mi gela: 'Mamma, Fede si è fatta male, molto male'": Maria Rosa Carla Anita Quario, detta Ninna , ricorda così la brutta caduta della figlia Federica Brignone ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa lo scorso aprile. Di quelle ore concitate, Ninna Quario - ex campionessa di sci e giornalista - racconta: " I medici mi dicono che Fede ha la gamba staccata dal corpo e che rischia seriamente di perderla . Ho visto solo una volta le immagini della sua caduta. Orribile, non le guardo più". Per quanto riguarda la salute della figlia oggi, aggiunge: "Dopo sette mesi ha di nuovo la gamba, con i suoi muscoli, il ginocchio. Cammina e per me è già tantissimo . Ora bisogna capire se è tornata anche come sciatrice". Alla domanda se Federica Brignone, 35 anni, parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la mamma risponde: "Ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno, fin qui ha fatto solo riabilitazione, ed entro la fine del mese tornerà sulla neve. Il punto è tutto lì: se si sentirà bene come prima sugli sci ci sarà". Ninna Quario ammette però che come mamma vorrebbe un futuro diverso per la figlia: " Come mamma mi auguro che smetta . Ha vinto tutto, va bene anche se la chiude qui. Si è distrutta una gamba, il ginocchio le è esploso, sarebbe già fantastico vederla tornare in gara e basta". Per quanto riguarda la carriera della figlia, aggiunge: "Ha fatto la storia dello sci e dello sport italiano, non solo è una fuoriclasse, anche se c’è chi ha detto il contrario, ma un’atleta dall’incredibile longevità. Forse è stata sottovalutata in passato perché non si spende mediaticamente, ma ora è molto amata non solo per i risultati, ma per la ragazza sorridente, umile e pulita che è. Nella gioia e nel dolore".

A un mese dall'infortunio avvenuto in Val di Fassa, Federica Brignone aveva ripercorso la caduta in collegamento con Verissimo: "Ricordo un po’ tutto. Stavo sciando tranquillamente, stavo facendo il mio, non stavo facendo niente di particolare o rischioso. Ero concentrata, ero nel mio ambiente. Mi sono subito accorta di essermi fatta male. Ho sentito subito dolore e sono arrivati i soccorsi".

La campionessa, in quel momento, era alle prese con la riabilitazione, ma aveva lo sguardo rivolto al futuro: "Ho accettato di essermi fatta male, non ho fatto niente di speciale o qualcosa di sbagliato. Il nostro sport a volte va così. L’obiettivo di adesso sono le Olimpiadi di Milano-Cortina. Fare il massimo per tornare il prima possibile a stare bene. Primo obiettivo è camminare e far stare bene il mio osso. È difficile dare dei tempi di recupero precisi".