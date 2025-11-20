Vanessa Incontrada e la separazione da Rossano Laurini: “Lasciarci era stato un atto del nostro grande amore”

"Ti amo. Ci abbiamo messo mesi prima di riuscire a dircelo. Eravamo piccoli, timidi, impacciati. Poi quando abbiamo iniziato non abbiamo più smesso": inizia così il monologo di Vanessa Incontrada sull'amore in cui l'attrice e conduttrice, 46 anni, ripercorre la sua storia d'amore con Rossano Laurini, dall'inizio della loro relazione nel 2007 fino alla separazione e al ritorno insieme.

Nel programma Gigi & Vanessa Insieme, Vanessa Incontrada racconta anche quando ha scoperto di aspettare, insieme al compagno, il figlio Isal: "Una sera, io mi sentivo strana da un po' e facevamo le ipotesi più assurde, abbiamo fatto il test e abbiamo scoperto che sarebbe nato nostro figlio. Ci siamo guardati e siamo rimasti zitti. Noi che zitti non sapevamo stare".

L'attrice e conduttrice parla anche della crisi di coppia che hanno attraversato negli scorsi anni: "A un certo punto non ci piaceva più parlare. Il silenzio aveva preso molto spazio nella nostra casa e nella nostra vita. 'Io non ho detto questo'. 'No, no, sì che l'hai detto'. 'Allora non intendevo questo'. 'Tanto hai sempre ragione tu'. 'Allora parla tu'. 'Risolvi così le cose? Complimenti, grande prova di maturità'. A un certo punto la coppia ha preso la decisione di separarsi: "Una volta, dopo l'ennesima discussione, ci siamo guardati e siamo rimasti zitti. E come ultimo atto del nostro grande amore ci siamo lasciati".

Ma dopo due anni di lontananza, la conduttrice e l'imprenditore sono tornati insieme: "Abbiamo lasciato che il tempo passasse, abbiamo imparato a stare soli e poi ci siamo mancati. E ci siamo ritrovati, più grandi e più consapevoli. È finita che non è finita". Di recente, Vanessa Incontrada ha annunciato il matrimonio con Rossano Laurini. Del nuovo capitolo della loro vita, la conduttrice nel monologo dice: "Oggi siamo finalmente capaci di sopportare anche i nostri silenzi". Infine, rivolgendosi direttamente al compagno, conclude: "Ti amo".

Ospite a Verissimo insieme a Gigi D'Alessio, Vanessa Incontrada aveva parlato del matrimonio con Rossano Laurini. "Sarà una cerimonia intima, con le persone alle quali voglio bene. Questa cosa del matrimonio era da un po' di tempo che mi mancava, non poteva accadere in un momento migliore. Dopo tanti anni insieme, io e Rossano ci siamo riscoperti. C'è stata di mezzo una separazione, nella mia vita non mi sarei aspettata questo momento, ma la vita sorprende sempre", aveva detto la conduttrice e attrice.