Rosanna Banfi, la foto in ospedale: "Dopo 16 anni 'l'ospite' non invitato si è ripresentato"

Rosanna Banfi pubblica sui social una foto dall'ospedale. "Dopo 16 anni, 'l’ospite' assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della 'mia' casa. L’abbiamo cacciato a calci nel culo. Tutto qua", scrive l'attrice, 62 anni.





Nel 2009 Rosanna Banfi era stata operata per un tumore al seno. Nel 2024, l'attrice, figlia di Lino Banfi, aveva ricordato sui social la battaglia contro la malattia. "Quindici anni fa, venivo operata di tumore al seno. Una mia amica mi disse: 'quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato'. È vero, per diversi anni in realtà la data l’ho dimenticata. Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare 'solo' la medicina. Ogni tanto sento ancora parlare di 'santoni' e santi che guariscono. Non è vero, fidatevi e affidatevi ai medici. Gli scienziati da anni lavorano per noi per sconfiggere il cancro e ci stanno riuscendo. Le terapie sono più leggere si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire senza conseguenze. Per aver conquistato questi 15 anni e tanti altri che mi aspettano ringrazio i ricercatori che passano la vita in laboratorio per noi, gli oncologi che passano la vita in ospedale, e i vari medici e infermieri che si occupano di un malato oncologico".