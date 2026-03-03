Ignazio Moser, lo scatto della figlia Clara Isabel con il nonno Francesco

Francesco Moser con la nipotina

Classe 1951, Francesco Moser è uno dei nomi più conosciuti del ciclismo italiano: soprannominato "lo sceriffo", nel corso della sua carriera ha collezionato successi come la vittoria di un Giro d'Italia e tre Parigi-Roubaix. Francesco Moser ha tre figli, nati dal matrimonio con la moglie Carla Merz: Francesca, Carlo e Ignazio.

Ignazio Moser e le emozioni di diventare padre

Ospiti a Verissimo a novembre 2025, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano condiviso le emozioni legate alla nascita della prima figlia Clara Isabel, venuta alla luce il 15 ottobre 2025.



Ignazio Moser aveva raccontato la scelta di assistere al parto e aveva parlato di questa indimenticabile esperienza: "Cecilia è stata veramente caparbia e forte, magari altre donne a un certo punto avrebbero preferito il cesareo". Riguardo le emozioni legate all'essere diventato papà, Ignazio aveva confidato: "Come tutte le cose belle, questa gravidanza si è fatta desiderare e attendere, ma tutta l'attesa è stata colmata dall'arrivo di Clara Isabel. Quando è arrivata, ha spazzato via tutti gli anni in cui l'abbiamo desiderata e tutte le difficoltà che abbiamo vissuto per averla".