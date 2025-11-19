Martina De Ioannon, la nuova foto con Gianmarco Steri

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembrano sempre più affiatati. I due ex tronisti di Uomini e Donne hanno pubblicato sui social uno scatto della loro nuova quotidianità.

Martina De Ioannon, 26 anni, e Gianmarco Steri, 29 anni, si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei era tronista e lui corteggiatore. Ma la scelta finale di Martina era ricaduta su Ciro Solimeno. Dopo la scelta di Martina, Gianmarco era diventato il nuovo tronista, uscendo dal programma con Cristina Ferrara. Terminati i rispettivi percorsi nel dating show, Martina e Gianmarco si sono rincontrati per caso a Roma.



Ospiti a Verissimo, la coppia aveva raccontato la verità proprio su quel primo incontro. "Ci siamo rincontrati per caso in un locale a Roma. Io ero con la mia migliore amica e Gianmarco con degli amici. A un certo punto ci siamo salutati e mi sono emozionata come una 15enne", aveva detto l'ex tronista, che di lì a poco ha annunciato la fine della relazione con Ciro Solimeno. "Aver rivisto Gianmarco ha sicuramente accelerato il tutto, ma ci saremmo lasciati comunque a prescindere perché c'erano dei problemi tra me e Ciro", aveva spiegato Martina.

Parlando di quel primo incontro con Martina fuori da Uomini e Donne, Gianmarco Steri aveva detto a Verissimo: "Quando ho rivisto Martina, mi ero già lasciato con Cristina. Il saluto con Martina mi ha fatto un effetto che non credevo potesse essere così forte. Ho capito che c'era qualcosa di irrisolto". Sempre a Verissimo avevano parlato del loro nuovo inizio come coppia: "C'è molta spontaneità, non stiamo pensando a cosa potrebbe andare e cosa non potrebbe andare".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Verissimo.