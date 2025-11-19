"Il cuore fa le bizze". Mario Cipollini, ex campione di ciclismo di 58 anni, desidera rassicurare tutti i suoi fan con un video su Instagram dopo un'operazione al cuore presso la clinica di cardiologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Torrette ad Ancona

Nella giornata di martedì 18 novembre, Cipollini ha condiviso un primo video sui social: "Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, ma volevo tranquillizzarvi che è andato tutto bene con variazioni del percorso. Non si molla di un millimetro".

L'ex campione si è mostrato affaticato ma con tanta voglia di reagire alle difficoltà: "L'anno scorso ho fatto l'ultima operazione. Ora ho un piccolo registratore vicino al cuore con cui monitorano la mia situazione cardiaca. Il registratore ha detto che qualcosa non ha funzionato in questo periodo. Mi hanno richiamato all'ordine dicendo che avrebbero dovuto cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso. Si potrebbe parlare anche di defibrillatore sottocutaneo, sono nelle mani di persone preparatissime".