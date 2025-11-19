Gigi D'Alessio, gli auguri a Denise Esposito: "Tu… ogni juorno sempe cchiù tu"



Gigi D'Alessio e Denise Esposito sono legati dal 2020. Insieme hanno avuto i figli Francesco (2022) e Ginevra (2024). Il cantante è anche papà di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) - nati dal matrimonio con Carmela Barbato - di Andrea (2010) - avuto durante la relazione con Anna Tatangelo.



Ospite a Verissimo, Gigi D'Alessio aveva parlato dell'amore per tutti i suoi figli, ma un pensiero un po' malinconico era stato rivolto ai più piccoli, avuti con Denise Esposito. "Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni", aveva detto il cantante, che è anche nonno di quattro nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021) - figlie del suo primogenito Claudio - e di Joseluí, figlio della sua secondogenita Ilaria.