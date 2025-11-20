Victoria Beckham canta Viva Forever insieme al figlio Cruz

Victoria Beckham pubblica su Instagram un video in cui canta Viva Forever, una delle hit più amate delle Spice Girls. Accanto a lei c'è il figlio Cruz, 20 anni, che la accompagna alla chitarra seduto sul divano di casa.
Cruz, il terzo figlio dei Beckham, sta costruendo la sua strada nella musica con un proprio gruppo e un tour nel Regno Unito.
La clip ha raccolto in poche ore migliaia di commenti. Tra i questi c'è quello di Melanie C, la Sporty Spice, che ha scritto: "Vi adoro, conviene iniziare a fare le prove". Il commento arriva proprio a ridosso del trentesimo anniversario dalla formazione della band.
Victoria e David si conobbero nel 1997 durante una partita di beneficenza e fu un colpo di fulmine. Nel 1999 arrivò il primogenito Brooklyn Joseph e, poco dopo, il loro matrimonio al castello di Luttrellstown vicino a Dublino.
La famiglia è cresciuta con la nascita di Romeo James nel 2002, Cruz David nel 2005 e Harper Seven nel 2011, l’unica figlia femmina.