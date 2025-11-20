Victoria Beckham canta Viva Forever insieme al figlio Cruz

La clip ha raccolto in poche ore migliaia di commenti. Tra i questi c'è quello di Melanie C , la Sporty Spice, che ha scritto: "Vi adoro, conviene iniziare a fare le prove". Il commento arriva proprio a ridosso del trentesimo anniversario dalla formazione della band.

Cruz, il terzo figlio dei Beckham, sta costruendo la sua strada nella musica con un proprio gruppo e un tour nel Regno Unito.

David e Victoria Beckham, la storia d'amore

Victoria e David si conobbero nel 1997 durante una partita di beneficenza e fu un colpo di fulmine. Nel 1999 arrivò il primogenito Brooklyn Joseph e, poco dopo, il loro matrimonio al castello di Luttrellstown vicino a Dublino.

La famiglia è cresciuta con la nascita di Romeo James nel 2002, Cruz David nel 2005 e Harper Seven nel 2011, l’unica figlia femmina.