Meghan Markle: “Nessuno al mondo mi ama più di Harry”

Dalla storia d'amore con il marito alla maternità: Meghan Markle si è raccontata in un'intervista. "Harry mi ama con un’intensità totale, assoluta. Nessuno al mondo mi ama più di lui, quindi so che mi proteggerà sempre", ha detto la duchessa di Sussex, 44 anni, a Harper's Bazaar. Parlando sempre del marito, Meghan Markle ha aggiunto: "Con lui hai una persona che ha questo stupore infantile e questa giocosità. Sono stata molto attratta da questo, e lui l’ha tirata fuori in me. Questo si è tradotto in ogni parte della nostra vita. Anche nel lavoro: voglio che giochiamo, ci divertiamo, esploriamo, siamo creativi".



Mamma di Archie Harrison (2019) e di Lilibet Diana (2021), alla domanda come faccia a conciliare il lavoro con la maternità, la duchessa di Sussex ha risposto: "Il mio ufficio è proprio accanto alla cucina, e adoro poter lavorare da casa. È un grande lusso". Meghan Markle ha rivelato che spesso la sua secondogenita le viene a fare visita quando lavora: "Viene e si siede sulle mie ginocchia quando sono nel mezzo di una riunione, che si tratti del mio brand o di qualcosa di creativo". Kaitlyn Greenidge di Harper's Bazaar ha chiesto anche a Meghan cosa lei speri che vedano i figli quando la osservano lavorare. "Spero che vedano il valore dell’essere coraggiosi", ha risposto la duchessa di Sussex.

Nel video sotto, la storia di Meghan Markle.