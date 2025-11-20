Tutta la gioia e la magia del loro primo mese con la piccola Clara Isabel: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno ospiti domenica 23 novembre a Verissimo per la prima volta da neogenitori.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nel 2017 durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Tra momenti di complicità e dolcezza, la loro storia d'amore è sbocciata proprio all'interno del reality. Si sono sposati nel 2024 e a maggio del 2025 hanno annunciato sui loro profili social di essere in attesa della prima figlia.

A Verissimo, Cecilia Rodriguez aveva raccontato il difficile percorso per diventare mamma, i cinque anni di tentativi e la decisione di ricorrere alla fecondazione assistita. Clara Isabel è nata il 15 ottobre del 2025.