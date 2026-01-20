Colpa dei sensi è la nuova serie Mediaset con Gabriel Garko e Anna Safroncik che andrà in onda venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, il promo della serie.
Il ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, lo mette di fronte al suo passato sentimentale: Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo - vecchio - migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città.
Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate.
La nuova fiction Mediaset è formata da 6 episodi per 3 prime serate e vanta nel cast anche: Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.