La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk
Nezir ha scoperto lo stratagemma di Suat sui soldi di Sarp e gli manda a dire da Munir di volerlo incontrare. Poi, lascia la festa, promettendo a Doruk che si rivedranno.
Nel frattempo, Piril si lascia convincere da Suat a trasferirsi a Londra con i bambini.
