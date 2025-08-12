Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
12 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 12 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 12 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 12 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

yildiz forbidden fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 12 agosto

Alihan cerca di riconciliarsi con Zeynep organizzando una cena con Halit e Yildiz per chiarire il fatto che si sono addormentati a casa di Zeynep, ma che tra loro non c'è (più) niente.

Nel frattempo, Yildiz e Defne, durante un evento mondano, fanno partire per errore una diretta social mentre criticano la manager del locale. Lo scandalo scoppia in rete, e quando Halit viene informato, reagisce con durezza.

Intanto, Cem mostra un interesse sempre più evidente per Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan. Lila, stanca delle tensioni familiari, esce con un'amica e incontra Ates, un ragazzo affascinante che la invita a una festa. Desiderosa di libertà, mente ai genitori per rimanere fuori tutta la notte.

Nel frattempo, Zerrin mette in moto i suoi piani: incarica Caner di sorvegliare Zeynep e Alihan, temendo un loro riavvicinamento, e allo stesso tempo spinge Alihan verso Hira.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

