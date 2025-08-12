Forbidden Fruit 2, la puntata del 12 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 12 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 12 agosto

Alihan cerca di riconciliarsi con Zeynep organizzando una cena con Halit e Yildiz per chiarire il fatto che si sono addormentati a casa di Zeynep, ma che tra loro non c'è (più) niente.

Nel frattempo, Yildiz e Defne, durante un evento mondano, fanno partire per errore una diretta social mentre criticano la manager del locale. Lo scandalo scoppia in rete, e quando Halit viene informato, reagisce con durezza.

Intanto, Cem mostra un interesse sempre più evidente per Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan. Lila, stanca delle tensioni familiari, esce con un'amica e incontra Ates, un ragazzo affascinante che la invita a una festa. Desiderosa di libertà, mente ai genitori per rimanere fuori tutta la notte.

Nel frattempo, Zerrin mette in moto i suoi piani: incarica Caner di sorvegliare Zeynep e Alihan, temendo un loro riavvicinamento, e allo stesso tempo spinge Alihan verso Hira.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

