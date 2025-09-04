Segreti di famiglia 2, le anticipazioni dell'8 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da lunedì 8 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 8 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Cinar decide di lasciare il precedente lavoro e prendere il posto di Mert nel locale.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 5 settembre
Ilgaz e Ceylin trascorrono qualche giorno di vacanza in Cappadocia, mantenendo comunque i contatti con Istanbul.
Eren entra nello studio di Yekta e trova dell’ovatta sporca di sangue, prima dell’arrivo dell’uomo.
Leggi anche
LA PUNTATA
La puntata del 4 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 4 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
Entertainment
Due giorni alla fine del concorso: tra Di Costanzo, Maresco e tre grandi attrici, il cinema italiano illumina la Laguna
Due giorni alla fine del concorso: tra Di Costanzo, Maresco e tre grandi attrici, il cinema italiano illumina la Laguna
X-STYLE PER LEXUS
X-Style per Lexus
X-Style per Lexus