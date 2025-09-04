Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Segreti di famiglia
SERIE TV
05 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni dell'8 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da lunedì 8 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da lunedì 8 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Cinar decide di lasciare il precedente lavoro e prendere il posto di Mert nel locale.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 5 settembre

Una scena di Segreti di famiglia 2
Una scena di Segreti di famiglia 2

Ilgaz e Ceylin trascorrono qualche giorno di vacanza in Cappadocia, mantenendo comunque i contatti con Istanbul.

Eren entra nello studio di Yekta e trova dell’ovatta sporca di sangue, prima dell’arrivo dell’uomo.

