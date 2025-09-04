Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 4 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 4 settembre

Gazanfer Ündüz (Suat) in una scena de La forza di una donna

Enver e Sarp si incontrano come da accordi, ma all'improvviso arrivano gli uomini di Suat. Durante la fuga, Enver ha un malore e Sarp lo porta in ospedale. Enver viene operato e la famiglia, con anche Ceyda e Yeliz, si ritrovano ad aspettare insieme nella sala d'attesa il responso dell'intervento. Jale raggiunge tutti in ospedale per cercare di avere informazioni dai medici. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE