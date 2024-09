Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi: "Non avrei mai potuto mettere in mezzo Louis"

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, parla a Pomeriggio Cinque dopo che Louis Dassilva, il principale sospettato dell'omicidio della 78enne di Rimini, è uscito dal Tribunale del riesame.

Louis sarebbe accusato di aver accoltellato a morte Pierina lo scorso 3 ottobre, ma Manuela, che ha avuto modo di vedere le immagini delle telecamere che sembrano incriminare l'uomo, non riconosce l'uomo nella figura ripresa: "Non lo riconosco," dichiara Manuela riguardo la persona inquadrata dalle telecamere. "Non sono nessuno per giudicare le cose tecniche, ma per quanto riguarda il video, non riconosco il suo modo di camminare o muoversi. Mi sembra una persona più ingobbita".

Manuela ammette di non essere stata con Louis la sera dell’omicidio, ma si dice fiduciosa nella sua innocenza: "Per la persona che conosco, mi sembra assolutamente impossibile. Io voglio continuare a credere nella sua innocenza".

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, avrebbe accusato Manuela e suo fratello di aver tentato di incastrare Louis. Manuela risponde: "Quando ami una persona o provi un affetto profondo, l’ultima cosa che faresti è fargli del male. Non avrei mai potuto mettere in mezzo Louis per discolparmi di qualcosa".

