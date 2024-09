Omicidio Pierina, Valeria Bartolucci: "Spero che Luis venga scarcerato"

A Pomeriggio Cinque parla in esclusiva Valeria Bartolucci, moglie di Luis Dassilva, il principale sospettato per l'omicidio di Pierina Paganelli. L'uomo è accusato di aver accoltellato a morte la 78enne lo scorso 3 ottobre a Rimini.

Bartolucci non crede alla colpevolezza del marito: "Luis non è una persona che implora, e se una donna non lo vuole, lui se ne sarebbe fatta una ragione". Valeria parla del rapporto tra Luis e Manuela Bianchi, la quale avrebbe accolto con piacere le sue "avances": "Mi sembrava proprio all’estremo della felicità per queste avances".

Valeria ha condiviso la sua speranza che Luis venga scarcerato: "Sarei felicissima, super felice. E la prima cosa che farei sarebbe chiedere a lui cosa vuole fare, visto che è stato privato della sua libertà per ben cinquantadue giorni". Sull'ipotesi della sua permanenza in carcere dichiara: "Ce la metterò tutta per mantenere la calma, ma potrei anche avere una reazione un po' scomposta".

Durante l'intervista, Bartolucci annuncia anche la sua decisione di mettere in vendita la casa in cui vive attualmente, situata nello stesso stabile della vittima. Spiega di non poter più sopportare l’idea di vivere lì: "Ogni volta che scendo in garage provo un senso di malessere, mi fa star male pensare calpestare il pavimento che ha assorbito il sangue di una persona trucidata in quella maniera".

