Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 6 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 6 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda mercoledì 6 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, a una cena da Halit, Zerrin fa incontrare Lal e Alihan. Tutti insieme escono a bere qualcosa. Nel frattempo, tornata in Turchia, Zeynep trova un nuovo posto di lavoro. Dopo aver firmato le carte per il divorzio, succede qualcosa di inaspettato a Yildiz. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

