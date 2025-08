Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della serie Io sono Farah, in onda giovedì 7 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella puntata di giovedì 7 agosto di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah viene arrestata.

Io sono Farah: cosa succede il 7 agosto

All'uscita dell'ospedale, Tahir propone a Farah di andare a casa sua per sicurezza. La donna sembra indecisa, ma quando vede Tahir affrontare alcuni uomini di Ali Galip pronti a rapirla, accetta il suo invito. Sulla strada, però, deve fermarsi a casa per prendere il necessario per Kerim ed è lì che due agenti di polizia la fermano e l'arrestano con l'accusa di essere un'immigrata clandestina. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

