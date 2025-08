La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 7 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 7 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 7 agosto

Dopo che Yildiz gli ha detto di volerlo lasciare, Halit organizza il suo finto rapimento. Terrorizzata, la si ritrova su uno yacht senza sapere il perché.

Solo dopo un po', Halit le svelerà che non avrebbe mai rinunciato a lei e le dice che andranno in luna di miele.

Zeynep non prende di buon grado questa riconciliazione.

