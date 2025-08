Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 6 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 6 agosto

Jale caccia Sirin di casa perché sostiene che abbia detto a Bora del divorzio tra lei e Musa. Nisan e Doruk fanno una sorpresa a Bahar e le preparano la colazione.

I piccoli, però, notano che sulla guancia di Bahar c'è un graffio evidente e le chiedono come se lo sia procurato. Bahar mente e ripensa al duro scontro con Sirin.

Piril si fa recapitare a casa delle fotografie che ritraggono Bahar, Nisan e Doruk e decide di nasconderle a Sarp.

Hikmet intuisce che non si può più fidare di Peyami e confessa a suo suocero Seyfullah di essersi innamorato di Ceyda. Lui, interessato solo alla felicità della figlia, minaccia Hikmet dicendogli che se non la dimenticherà in fretta ci saranno delle conseguenze definitive.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

