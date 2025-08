La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda mercoledì 6 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: la trama del 6 agosto

Farah viene portata da Adil e Haydar in una clinica in cui deve curare Tahir, ferito dal proiettile degli uomini della famiglia Karaman. Prima di andarsene, la donna chiede a Perihan, in mancanza di Gonul, di badare a Kerim. Intanto, Orhan e Vera si incontrano e parlano di un loro passato in comune, poi Orhan dà a Vera la cassetta con la testimonianza di Farah sull'omicidio di Alperen per mano di Kaan. In cambio, Orhan chiede alla donna di proteggere Farah da Ali Galip. Gonul raggiunge Kaan in un locale, ma lui le dice di lasciarlo perdere perché non è la persona che crede; poi la bacia. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

