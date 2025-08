Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 11 a venerdì 15 agosto durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dall'11 al 15 agosto

Zeynep si trova coinvolta in una situazione imbarazzante con Alihan, che crea fraintendimenti con sua sorella Yildiz e suo cognato Halit. Stanca delle tensioni familiari, Lila esce con un'amica e incontra Ates, un ragazzo affascinante che la invita a una festa. Cem mostra un interesse sempre più evidente per Zeynep, scatenando la gelosia di Alihan. A un evento mondano, Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia, riaccendendo la loro rivalità. Yildiz organizza una grande festa per inaugurare la nuova casa, ma la serata prende una piega imprevista. Alihan cerca in tutti i modi di chiarire con Zeynep i suoi sentimenti e per farlo la costringe a rimanere chiusa in ascensore con lui.

