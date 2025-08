Da Cecilia Rodriguez ad Anna Tatangelo, da Giulia De Lellis a Francesca Chillemi: sono tante le Vip in dolce attesa che si stanno godendo l'estate con il pancione.

A ottobre nascerà la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. È un'estate di riposo per Francesca Chillemi: l'attrice, che aspetta il secondo figlio, sta vivendo una gravidanza "un po' delicata".

Alessandra Amoroso sta trascorrendo un'estate in tour, prima della nascita della sua Penelope Maria. Anche per Anna Tatangelo è un'estate tra concerti e maternità: la cantante, 38 anni, aspetta il secondo figlio. È un'estate speciale anche per Andrea Damante ed Elisa Visari, in attesa di un maschietto.

Nel video sopra, i pancioni dell'estate 2025.