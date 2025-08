Orietta Berti pubblica sul suo profilo Instagram un carosello di foto molto speciale. In occasione dei 50 anni del figlio Omar, nato dalla storia d'amore con il marito Osvaldo, la cantante ha scritto una dolce dedica per raccontare il loro profondo legame. "Tanti tanti tantissimi auguri di buon compleanno a mio figlio Omar che oggi compie 50 anni. Grazie per la bella persona che sei, per il supporto che sempre al mio fianco mi dai e per la sensibilità e la dolcezza di cuore che fanno parte del tuo carattere", scrive Orietta Berti nella didascalia del post.

Nelle foto, vediamo Orietta Berti e suo figlio nel corso degli anni, dall'infanzia fino ai giorni nostri.

Orietta Berti, l'intervista con i figli Omar e Otis a Verissimo

Nel novembre 2024, Orietta Berti aveva presentato al pubblico di Verissimo i suoi due figli, Omar e Otis.

"Devo dire che Omar è bravissimo", aveva raccontato la cantante. "Seguirla è difficile perché lei non sta ferma un attimo. Ha un'energia pazzesca", aveva aggiunto Omar parlando del lavoro insieme a sua madre.