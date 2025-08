Il nuovo episodio della serie Io sono Farah con Demet Ozdemir, andato in onda il 5 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda martedì 5 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: la trama del 5 agosto

Bekir raggiunge Farah e cerca di estorcerle informazioni su Tahir, ma la donna riesce a scappare. Mehmet si trova ad avere a che fare con l'avvocata Bade e tenta invano di farle ritirare la denuncia a suo carico.

Intanto, Tahir obbedisce agli ordini di Ali Galip e si presenta da solo alla fabbrica dei Karaman per presentare le sue condoglianze al capofamiglia in seguito alla morte del nipote. Lì, viene tenuto prigioniero e picchiato, dopo di che, due uomini lo portano in macchina per sbarazzarsi di lui.

Tahir riesce a liberarsi e a scappare dall'auto. Viene in suo soccorso Mehmet, a cui Farah ha chiesto di salvarlo in cambio di una futura testimonianza sull'omicidio di Alperen. Durante la sparatoria, Tahir fa scudo a Mehmet con il suo corpo e viene ferito. Mehmet lo lascia andare. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

