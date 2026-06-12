L'Erede, la puntata del 12 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca L'Erede ( Halef ) è andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 12 giugno . Le puntate della serie con İlhan Şen ( Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go , Dreams and Realities ) e Biran Damla Yılmaz ( Forbidden Fruit ) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Hatçik è sopravvissuta all'intervento e si diffondono sospetti e accuse: Akif ha una forte lite con Serhat che sospetta che il fratello abbia ucciso il padre e lo allontana. Nel frattempo, Melek ritorna dalla sua famiglia dopo essere scomparsa e racconta di essersi persa e di essere riuscita a ritrovare la strada di casa, affronta i genitori che le svelano di essere nata a Urfa, e che la famiglia è scappata a Istanbul per fuggire da una banda di criminali.

Serhat decide di rapire Melek e portarla contro la sua volontà alla villa, sostenendo che, è sua moglie e deve stare al suo fianco. Melek rifiuta di accettare quella vita e tra i due scoppia una lite. Durante il percorso Serhat le spiega che non può più abbandonare la sua terra e la sua gente, ma Melek vuole tornare a Istanbul. Alla fine Melek viene portata con la forza alla villa, dopo aver cercato di fuggire sviene per la stanchezza e la fame.



Durante il banchetto per il rito religioso di Serhat e Yldiz, alla presenza di tutti i capi della regione, i genitori di Melek si presentano alla villa accompagnati dalla gendarmeria. L'irruzione è annunciata poiché le guardie dei capi sono disseminate ovunque lungo la strada che conduce dalla città alla villa.

Sultan invita Melek a vestirsi secondo le usanze locali e a uscire per difendere il marito da possibili accuse di rapimento. Al diniego della ragazza Sultan la minaccia duramente. Le dice che ucciderà i suoi genitori nel sonno.

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