Venerdì 20 marzo, alle ore 21.30, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Al centro della puntata, sempre il giallo di Garlasco: le indagini proseguono e continua la battaglia tra consulenti a colpi di perizie informatiche sul computer di Chiara, dove potrebbe celarsi il movente del delitto. E intanto emergono nuove indiscrezioni sui misteriosi audio ricevuti da Roberta Bruzzone e depositati alla Procura di Milano. In studio il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese.



Focus anche sul caso Liliana Resinovich: Sebastiano, ospite in studio e unico indagato per l’omicidio della moglie, chiarirà se le sue contraddizioni siano legate dalla confusione o se invece nascondano un segreto.



E ancora, focus sul Referendum del 22-23 marzo e le ultime novità sul caso di Patrizia Nettis, con la mamma della vittima che continua a lottare per cercare la verità su sua figlia.



Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale e Marco Oliva.

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