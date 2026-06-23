La sfilata Giorgio Armani Primavera Estate 2027 (Uomo e Cruise) tra nomadismo e spirito mediterraneo

Fashion 23 giugno 2026

Leo Dell'Orco e Silvana Armani firmano la prima collezione congiunta della maison: il linguaggio di Re Giorgio evolve senza tradire se stesso

Di Giulia Pacella

Mentre nei giorni scorsi sui social i rumor di un possibile arrivo di Dario Vitale alla direzione creativa di Emporio Armani circolavano con insistenza, ieri sera nel cortile di Palazzo Orsini in via Borgonuovo Leo Dell’Orco e Silvana Armani hanno presentato per la prima volta insieme la nuova collezione Giorgio Armani Uomo Primavera Estate 2027 (disegnata da lui) e la Giorgio Armani Cruise 2027 (disegnata da lei) chiudendo così di fatto il calendario di Milano Moda Uomo SS27. Un debutto à deux nel solco della continuità e del desiderio di portare avanti il disegno del fondatore, che manca tanto. Tantissimo. Ma in realtà è lì, presente e vivo nelle citazioni, nei riferimenti, nelle ispirazioni che hanno dato origine alla sfilata: “suggestioni che si intrecciano nel segno del viaggio e della trasformazione”. Lo spirito nomade e mediterraneo amatissimo da Re Giorgio pervade la collezione e l’intero spazio del fashion show, allestito come un salotto estivo all’aperto con cuscini, pouf e tappeti di rattan intrecciato.

Giorgio Armani SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Passando per via Borgonuovo qualche giorno fa, dalla strada si vedeva il via vai di allestitori al lavoro nel cortile e mi chiedevo: chissà se ci fosse stato Re Giorgio quante volte avrebbe corretto la disposizione degli oggetti per raggiungere il set-up perfetto? Notoriamente impeccabile e perfezionista, avrebbe probabilmente chiesto anche questa volta spostamenti impercettibili fino al minuto prima dell’inizio dello show, anzi li avrebbe compiuti in prima persona, come ha sempre fatto fino alla sua ultima sfilata. É questa duplice sensazione di mancanza eppure di presenza che accompagna l’intero fashion show: un fil rouge che si dipana in 160 look, partendo dalle palette cromatiche tipiche del Mediterraneo (bianco, i toni neutri della sabbia e del grigio, il blu del cielo e del mare, le sfumature di verde delle erbe mediterranee) fino alle uscite finali tutte in nero. In mezzo c’è l’universo Giorgio Armani.

Dida: Giorgio Armani SS27 Credits: Getty Images

Il Mercato Mediterraneo, uno storytelling materico Il tema della collezione, Mercato Mediterraneo, viene così tradotto non in un racconto folkloristico o didascalico, ma in una narrazione materica, tramite tessuti, consistenze e colori che sembrano avere assorbito il sole, il vento e il sale. Come spiegato dalla maison, il Mediterraneo immaginato da Leo Dell'Orco è “uno spazio mentale” attraversato da incontri, scambi e contaminazioni, dove la luce e il tempo lasciano la propria impronta sui tessuti. Lino, cotone, fibre naturali appaiono vissuti, stropicciati, quasi scoloriti dagli elementi.

Dida: Giorgio Armani SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Alcune camicie e giacche - che all'occhio ricordano il denim - al tatto rivelano invece la leggerezza e la preziosità dello shantung di seta. Una ricerca sofisticata che racconta bene l'ossessione armaniana per il trompe-l'œil tessile e che Leo Dell’Orco porta avanti con fedeltà.

Dida: Giorgio Armani SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Interessante anche il dialogo tra scenografia e collezione. I tappeti in rattan, sisal e juta che rivestivano il cortile di Palazzo Orsini trovavano una corrispondenza diretta nelle texture degli abiti, tra intrecci, micro spigature e superfici volutamente irregolari. L'uomo Giorgio Armani Primavera Estate 2027 In una stagione dominata dal ritorno delle proporzioni più asciutte, fino all’estremizzazione skinny di Prada, anche Armani ha lavorato sulla silhouette e sull’essenzialità, senza tuttavia rinunciare ai propri codici. Estremamente riconoscibili, guardano tantissimo alle costruzioni e all’immaginario dell’uomo Armani negli anni ’90, al nomadismo elegante e a quel tailoring destrutturato di cui Giorgio Armani è stato maestro.

Dida: Giorgio Armani SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le giacche si svuotano e si allungano leggermente, i pantaloni si fanno più affusolati e le sahariane assumono un ruolo centrale nel guardaroba di un esploratore colto e sofisticato. Le linee sono fluide, l’atteggiamento rilassato, la formalità e il rigore lasciano spazio a un’eleganza naturale. Non manca il denim. Probabilmente più di quanto si sia visto negli ultimi anni sulle passerelle Giorgio Armani. Un dettaglio che sembra suggerire una volontà di dialogare con un pubblico più giovane senza snaturare il DNA della maison. Giorgio Armani Cruise 2027, la donna di Silvana Armani La vera novità della serata era però affidata alla proposta femminile. La Cruise 2027 non è solo la prima collezione Giorgio Armani firmata da Silvana Armani, ma anche la prima collezione crociera che il brand fa sfilare in passerella. La donna condivide lo stesso paesaggio dell'uomo: il Mediterraneo.

Dida: Giorgio Armani SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le giacche decostruite, i soprabiti fluidi e gli abiti che seguono il movimento del corpo costruiscono un guardaroba fatto di leggerezza e understatement, un’eleganza che non è mai ostentazione. Le tonalità diventano ancora più morbide. Ai neutri della collezione maschile si aggiungono accenti di azzurro polveroso e lilla.

Dida: Giorgio Armani SS27 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non c'è alcuna volontà di rompere con il passato. Piuttosto, emerge il desiderio di custodire e accompagnare nel presente una certa idea di eleganza Armani: discreta, sofisticata, più leggera, ma mai urlata.

Dida: Giorgio Armani SS27 Credits: Courtesy Press Office