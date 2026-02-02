I luoghi più iconici (e strani) scelti per le sfilate di moda

Chanel in Seoul, South Korea - Credits: Getty Images

Via le tradizionali passerelle, con le lunghe rampe al centro della sala su cui camminare; largo a spazi inediti, dentro cui giocare e sperimentare. Se il cuore della sfilata sono gli abiti che si muovono dentro le modelle, il contesto diventa un contenitore formidabile per restituire l’essenza, l’ispirazione e il significato di una collezione di moda. Mesi di lavoro, un’idea avuta nel cuore della notte, durante un viaggio o dopo un incontro - per il suo “rosso”, Valentino ebbe l’ispirazione all’Opera di Barcellona, quando tra il pubblico notò una donna avvolta in un velluto color fuoco. Così l’allestimento del fashion show e la location possono restituire quel guizzo e quell’atmosfera, raccontando una storia.

Se la moda racconta storie attraverso i luoghi

Quella storia e quelle storie che da decenni permettono alla moda di andare oltre tessuti e silhouette, per diventare “sogno”. La scelta di spazi inediti, inoltre, fa parte di una precisa strategia, un modo per rendere la sfilata un evento da rilanciare su stampa e social. Ma sempre nell’ottica di andare oltre l’apparenza: così il vestito, che da solo rimarrebbe un semplice capo, se supportato da una narrazione, si carica di senso. Come la moda tutta. Alcuni brand organizzano veri e propri show indimenticabili, altri creano allestimenti cerebrali - come ha fatto Alessandro Michele nella sua ultima Haute Couture di Valentino. Ma sono i luoghi a parlare più di ogni altra cosa, luoghi iconici e storici, attraversati nel quotidiano da persone e oggetti che sono lontani anni luce dalle passerelle, e che per pochi minuti possono diventano un palcoscenico che mette in scena lo stile.

Il museo Picasso di Parigi. Jacquemus

L'ultimo brand che ha scelto un posto fuori dai canoni è stato Jacquemus alla settimana della moda parigina dedicata al prêt-à-porter maschile. La collezione Autunno-Inverno 2026-2027 è stata infatti presentata al Museo Picasso di Parigi, dove la moda si è immersa nella pittura. Sul pavimento a scacchi del museo si sono mosse silhouette che hanno decostruito la realtà in forme geometriche. Così sui tessuti è sembrato di vedere i coni, i cilindri e le sfere che hanno reso il Cubismo forma d’arte totalizzante all'inizio del Novecento, fra motivi a coriandoli, nastri curvi e ricami di piume. Il tutto in un’atmosfera di festa squisitamente parigina, restituita dall’eleganza del magnifico palazzo nobiliare barocco situato nel quartiere del Marais.