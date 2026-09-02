Gli appuntamenti di design da non perdere a settembre in Italia e nel mondo

Per chi vive di pane, progetti e palette cromatiche, il vero Capodanno non è il primo gennaio. Il vero spartiacque della vita è aprile, con il suo rito pagano del Salone del Mobile di Milano. Ma chi pensa di starsene tranquillo a smaltire le fatiche estive, si sbaglia di grosso. Settembre è lì, dietro l'angolo, pronto a ricordare che è la seconda tappa fondamentale dell'anno. La differenza? Ad aprile si gioca in casa, a settembre si deve viaggiare. Valigia leggera, passaporto a portata di mano e scarpe rigorosamente comode, perché la maratona autunnale del design è globale, frenetica e non concede pause.

La Ville Lumière gioca sui contrasti

Si parte subito fortissimo, direzione Francia. Atterrati a Parigi, la prima fermata obbligatoria dal 10 al 14 settembre 2026 è il polo fieristico di Paris Nord Villepinte per Maison&Objet. Il celebre salone internazionale dedicato all'interior design, all'arredamento e all'art de vivre si presenta quest'anno con il tema centrale "Pulse in Motion". Dopo stagioni dominate dal quiet luxury e da un minimalismo quasi sussurrato, gli organizzatori parigini hanno deciso di dare una scossa al settore con un invito a ritrovare l'ottimismo attraverso il movimento, i contrasti cromatici audaci e l'interazione sensoriale, affiancando i Trend Forum a focus speciali come i Rising Talent Awards dedicati al Sud Africa e l'incubatore di startup Future on Stage. Ovviamente, Villepinte è solo metà dell'opera.

In contemporanea, dal 10 al 19 settembre 2026, l'intera capitale francese si accende con la Paris Design Week, portando installazioni e mostre collettive direttamente nel tessuto urbano della città, tra i quartieri storici del Marais, di Saint-Germain-des-Prés e nell'effervescente area di Bastille.