Haute Couture AW26: che cosa accadrà a luglio nella Ville Lumière

Quando tornano a sfilare quegli abiti che, storicamente, sono tra i più belli al mondo, la Ville Lumière smette di essere solo la città più romantica del mondo, la più elegante e forse la più bella. E torna a essere, ciclicamente, anche il luogo del ritorno, della rielaborazione e dell'eccellenza: l’eterno cantiere sempre aperto sull'alta moda, che incessantemente riporta in passarella l’espressione superiore dal savoir-faire e il talento della generazione di designer che ha avuto l’incarico di portare avanti la storia delle grandi maison parigine.

Dal 6 al 9 luglio 2026, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode accende i riflettori sulla settimana dedicata alla Couture Autunno/Inverno 2026-2027 con 30 défilé da non perdere. E per chi è in città, ci sono anche gli eventi collaterali legati alla moda che si trasformano in occasioni di approfondimento e conoscenza.

I brand in passerella

Si parte dai punti fermi: come da tradizione ad aprire è Schiaparelli e, come di consueto, Giorgio Armani Privé sfilerà due volte (martedì 7 luglio) con la seconda collezione di Alta Moda firmata da Silvana Armani senza Giorgio, dopo la prova in continuità dello scorso gennaio in cui aveva reso omaggio allo zio portando in passerella il suo ultimo abito da sposa e al contempo introdotto un nuovo tocco, con il color giada.

Seconda prova nell'Alta Moda anche per Matthieu Blazy da Chanel e per Jonathan Anderson da Dior. In calendario tornano anche Iris Van Herpen (lunedì 6 luglio), Germanier (martedì 7), Elie Saab, Viktor&Rolf e Jean Paul Gaultier (mercoledì 8). Grande attesa per la prima volta di Pierpaolo Piccioli con l'Haute Couture di Balenciaga (mercoledì 8 luglio), il brand che dopo l’addio di Demna aveva saltato Parigi lo scorso gennaio, mentre questa volta sarà Fendi a saltare per sfilare il 9 luglio alla galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. A chiudere il sipario (giovedì 9) Adeline André.