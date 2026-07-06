Haute Couture AW26: che cosa accadrà a luglio nella Ville Lumière

Chanel HC FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Quando tornano a sfilare quegli abiti che, storicamente, sono tra i più belli al mondo, la Ville Lumière smette di essere solo la città più romantica del mondo, la più elegante e forse la più bella. E torna a essere, ciclicamente, anche il luogo del ritorno, della rielaborazione e dell'eccellenza: l’eterno cantiere sempre aperto sull'alta moda, che incessantemente riporta in passarella l’espressione superiore dal savoir-faire e il talento della generazione di designer che ha avuto l’incarico di portare avanti la storia delle grandi maison parigine.
Dal 6 al 9 luglio 2026, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode accende i riflettori sulla settimana dedicata alla Couture Autunno/Inverno 2026-2027 con 30 défilé da non perdere. E per chi è in città, ci sono anche gli eventi collaterali legati alla moda che si trasformano in occasioni di approfondimento e conoscenza.
I brand in passerella
Si parte dai punti fermi: come da tradizione ad aprire è Schiaparelli e, come di consueto, Giorgio Armani Privé sfilerà due volte (martedì 7 luglio) con la seconda collezione di Alta Moda firmata da Silvana Armani senza Giorgio, dopo la prova in continuità dello scorso gennaio in cui aveva reso omaggio allo zio portando in passerella il suo ultimo abito da sposa e al contempo introdotto un nuovo tocco, con il color giada.
Seconda prova nell'Alta Moda anche per Matthieu Blazy da Chanel e per Jonathan Anderson da Dior. In calendario tornano anche Iris Van Herpen (lunedì 6 luglio), Germanier (martedì 7), Elie Saab, Viktor&Rolf e Jean Paul Gaultier (mercoledì 8). Grande attesa per la prima volta di Pierpaolo Piccioli con l'Haute Couture di Balenciaga (mercoledì 8 luglio), il brand che dopo l’addio di Demna aveva saltato Parigi lo scorso gennaio, mentre questa volta sarà Fendi a saltare per sfilare il 9 luglio alla galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. A chiudere il sipario (giovedì 9) Adeline André.
Schiaparelli HC FW25; Chanel HC FW25; Balenciaga HC FW25; Elie Saab HC FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Gli eventi da non perdere in città
Per gli appassionati di moda che non si limiteranno a rimanere aggiornati sui fashion show, Parigi offre una serie di appuntamenti interessanti. Si parte con la mostra dei quasi 200 lotti dell'asta Martin Margiela – Personal Archives, ideata sotto la direzione artistica di Martin Margiela, lo stilista che si è ritirato definitivamente dalle scene della moda nel 2008 e che oggi ha deciso di mettere in vendita parte del suo archivio personale.
“Dopo aver spostato per anni il materiale d'archivio da un luogo all'altro e averlo concesso in prestito per diverse mostre – ha spiegato il designer - ho sentito che era giunto il momento di separarmi da una parte dei miei cimeli legati alla moda”. L'esposizione, che copre un arco temporale che va dal 1984 al 2008 e comprende fotografie, disegni e oggetti, è aperta al pubblico gratuitamente su prenotazione fino all'8 luglio, e offre l'opportunità di scoprire una selezione eccezionale: dai primi progetti per il concorso Canette d’Or ad Anversa nel 1984, ai sessanta capi d'abbigliamento, borse, accessori moda e calzature Hermès provenienti dal guardaroba di Léa Bouchet, madre di Margiela.
E poi la mostra dedicata a Gianni Versace, che ripercorre la storia e il talento dello stilista che con la sua estetica glamour e barocca rivoluzionò la moda dagli Anni ‘80 in poi. Gianni Versace Retrospective, al Musée Maillol di Parigi fino al 6 settembre, è un progetto monumentale che ripercorre vita e carriera del designer italiano scomparso nel 1997 attraverso quasi 450 pezzi tra abiti originali, accessori, fotografie, video, oggetti decorativi e rare interviste. Per gli appassionati del beauty, invece, da segnare la tappa parigina del Valentino Beauty Summer Fair Tour, che sta portando nelle maggiori città europee la bellezza e le fragranze iconiche della maison. L'appuntamento, questa volta all’École Duperrè fino al 5 luglio, sarà l’occasione per scoprire le nuove Hair & Body Mist attraverso esperienze divertenti, attrazioni immersive e un’esplosione di colori dedicata all’estate. Il laboratorio della Ville Lumière è ufficialmente aperto.
Martin Margiela, Personal Archives; Valentino Beauty Summer Fair Tour; Gianni Versace Retrospective - Credits: Courtesy Press Office; Immagini tratte dal profilo Instagram di Valentino; Courtesy Press Office