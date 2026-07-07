In costume animalier all day long: i modelli dell’estate 2026 e le idee per abbinarli da mattina a sera

fashion 07 luglio 2026

Zebrato, leopardato, tigrato o pitonato: l’imprimé animal continua a essere protagonista del beachwear estivo, ma con un'attitudine nuova, decisamente più sofisticata. Ecco quattro idee di styling per indossare i costumi maculati dalla spiaggia al party in piscina, fino alla cena vista mare

Di Federica Caiazzo

Stessa spiaggia, stesso mare… ma con un brivido felino in più. Per l'estate 2026, stampe leopardate, tigrate e zebrate conquistano lo swimwear femminile tratteggiando l’identikit di una nuova visione dei costumi animalier: tra coolness ed eleganza, il più controverso dei diktat (d’altronde, o lo ami o lo odi) si fa espressione di una ritrovata nonchalance. Audace sì, ma non aggressiva. Selvaggia, certo, ma anche autenticamente femminile in spiaggia come in piscina. E tra bikini, trikini e pezzi interi, il costume da bagno abbatte così ogni cliché sulla tendenza animalier. Kitsch? Non più, anzi. Questa stagione il motivo maculato è raffinato, versatile e incredibilmente contemporaneo, da indossare dal primo tuffo al mattino fino alla cena vista mare. Ecco 4 idee di styling per accompagnare ogni momento della giornata con un costume ruggente. Ore 9, relax in spiaggia

Costume The Attico, shorts Erika Cavallini, ciabatte Hermès, borsa Ami Paris, occhiali da sole Celine

Al mattino, che la giornata abbia inizio con un look beachwear dall'allure rilassata, seppur curato nei minimi dettagli. Se poi arrivate dirette al mare da una lunga notte in discoteca senza passare da casa tanto meglio: il look è quello giusto. Protagonista indiscusso è il trikini zebrato The Attico, contraddistinto da una silhouette cool e sensualissima, che punta a valorizzare la stampa black & white. Per completare la mise: un paio di shorts bianchi cortissimi di Erika Cavallini, che riecheggia la morbidezza del loungewear e dei più freschi pigiami estivi. Ai piedi, le slide Hermès con fibbie cut-out in pelle dall'effetto metallizzato argento: una nota luminosa pronta a riflettere la luce del sole. Spazio poi agli accessori. La maxi bag in rafia di Ami Paris, rifinita da profili neri, riprende cromaticamente le righe del costume, mentre gli occhiali da sole zebrati di Celine chiudono lo styling con una stampa dal forte richiamo al mondo selvaggio. Ore 14, pranzo sauvage-chic

Costume Roberto Cavalli, occhiali da sole Jimmy Fairly, gonna Lug Von Siga, cloche Prada, borsa Dior, mules Stella McCartney

Chi l’ha detto che l’animalier non può essere chic? Tutto dipende da come lo si indossa e a ora di pranzo stupisce più che mai dimostrando il suo volto più versatile. Protagonista assoluto il costume leopardato di Roberto Cavalli (brand che dell’imprimé animal ne ha fatto una signature). Un modello intero scollatissimo declinato nelle nuance del miele è infatti il fulcro di uno styling da indossare anche per un pranzo lontano dalla spiaggia. Vedere per credere l’abbinamento con la gonna lunga Lug Von Siga, ariosa e perfetta per donare movimento e leggerezza alla silhouette della mise. Immancabile il cappello in rafia, che scegliamo dalla collezione di Prada: un must-have da indossare non solo per puro vezzo estetico, ma anche per pratica funzionalità. Protagonista tra gli accessori è però l'iconica Lady Dior bag in rafia impreziosita dagli immancabili charm alla base del manico. Dulcis in fundo, le mules flat animalier diStella McCartney e gli occhiali da sole Jimmy Fairly: nuance cammello e riflessi dorati e forma rétro chic. Ore 18, pool party come una it-girl

Costume Reina Olga, abito Taller Marmo, sandali Chloé, borsa Marni, occhiali da sole Louis Vuitton

Nel pomeriggio, il dress code cambia le carte in tavola e il glamour prende il sopravvento. Il programma? Uno spensierato party in piscina, tra cocktail deliziosi e buona musica. Per il look, spostiamo il radar sul bikini leopardato di Reina Olga, con reggiseno a balconcino e slip rifiniti da delicati bordini arricciati: un’interpretazione dell'animalier tanto romantica quanto cheeky. Si indossa assieme al mini abito monospalla con pareo a frange di Taller Marmo sotto cui lasceremo spiccare i jelly sandals con tacco basso di Chloé. A distinguerli, è il loro spirito divertente e rétro, mentre la bucket bag di Marni, caratterizzata da una trama floreale a contrasto cromatico, rompe gli schemi creando un mix & match ricercato. Gli occhiali da sole Louis Vuitton, con montatura dorata e lenti specchiate, completano il look con un accento luminoso che non guasta mai. Ore 21, cena da diva sotto le stelle

Costume Dolce&Gabbana, abito Victoria Beckham, sandali René Caovilla, borsa Hibourama, orecchini Atelier VM