Mini-dress, ecco i modelli da indossare a San Valentino

Dalla sfilata FW2526 di Roberto Cavalli, uno short dress rosso di velluto che riprende i modelli delle sottovesti - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono capi dall’allure fresca e maliziosa. Sono i mini-dress, che si confermano must-have delle collezioni Autunno/Inverno 2025-2026. Dalle maniche lunghe, corte o con scollature più o meno profonde che mettono in risalto il décolleté - ma sempre corti e pronti a far risaltare gambe e silhouette - gli short dress sono protagonisti dei guardaroba più glamour. I miniabiti sono i capi ideali per vivere San Valentino con sensualità e, perché no, anche ironia. Ecco alcuni modelli per dare vita a mises dalle mille sfumature di forma e colore.

I mini-dress neri, sofisticati passe-partout

C’è un colore che apre tutte le porte, si indossa con facilità e può adattarsi ad ogni situazione, come la festa degli innamorati. È il nero, nuance passe-partout amata per la sua versatilità, che conquista anche gli short dress. Ci sono i modelli très mignon e dalle linee giocose di N°21, che slanciano la figura e mettono in risalto le gambe, e quelli di Isabel Marant, che uniscono caratteri rock e romantici accostando tessuti attillati, accessori con borchie, calze a rete e ruches danzanti. Sembrano uscite da un guardaroba settecentesco, invece, le creazioni firmate Christian Dior: senza maniche e in jacquard di velluto di seta e cotone, questi modelli mettono in scena il motivo Dior ornamental ed enfatizzano punto vita e fianchi. Al collo una gorgiera esalta il viso. Da Chanel va in scena lo stile bon ton, con blouson di organza di seta dai bottoni gioiello che abbracciano abiti corti in stile “sottoveste”.