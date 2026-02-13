Mini-dress, ecco i modelli da indossare a San Valentino
Sono ideali per sentirsi belle e per farsi notare. Dal nero ai colori accesi, fino alle cascate di cristalli: ecco i modelli di miniabiti perfetti per vivere il giorno degli innamorati
Di Valeria Boraldi
Dalla sfilata FW2526 di Roberto Cavalli, uno short dress rosso di velluto che riprende i modelli delle sottovesti - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Sono capi dall’allure fresca e maliziosa. Sono i mini-dress, che si confermano must-have delle collezioni Autunno/Inverno 2025-2026. Dalle maniche lunghe, corte o con scollature più o meno profonde che mettono in risalto il décolleté - ma sempre corti e pronti a far risaltare gambe e silhouette - gli short dress sono protagonisti dei guardaroba più glamour. I miniabiti sono i capi idealiper vivere San Valentino con sensualità e, perché no, anche ironia. Ecco alcuni modelli per dare vita a mises dalle mille sfumature di forma e colore.
I mini-dress neri, sofisticati passe-partout
C’è un colore che apre tutte le porte, si indossa con facilità e può adattarsi ad ogni situazione, come la festa degli innamorati. È il nero, nuance passe-partout amata per la sua versatilità, che conquista anche gli short dress. Ci sono i modelli très mignon e dalle linee giocose di N°21, che slanciano la figura e mettono in risalto le gambe, e quelli di Isabel Marant, che uniscono caratteri rock e romantici accostando tessuti attillati, accessori con borchie, calze a rete e ruches danzanti. Sembrano uscite da un guardaroba settecentesco, invece, le creazioni firmate Christian Dior: senza maniche e in jacquard di velluto di seta e cotone, questi modelli mettono in scena il motivo Dior ornamental ed enfatizzano punto vita e fianchi. Al collo una gorgiera esalta il viso. Da Chanel va in scena lo stile bon ton, con blouson di organza di seta dai bottoni gioiello che abbracciano abiti corti in stile “sottoveste”.
Da sinistra look dalle sfilate FW2526 di N°21, Isabel Marant, Christian Dior e Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Dal rosa al rosso: i miniabiti nei colori dell’amore
Rosa baby, fucsia, rosso. Le nuances romantiche e il colore della passione sono ideali per San Valentino e colorano mini-dress dall’animo dolce e floreale. Giambattista Valli sceglie tonalità chiare per creazioni in seta a manica lunga che esaltano il décolleté e muovono la figura in modo leggiadro. Volumi scultorei da Carolina Herrera, sui cui modelli fucsia diventano protagoniste maxi-rose che si uniscono quasi a formare un cuore. Linee geometriche, invece, per Courrèges, che propone abiti corti rosso fiammante dalle linee asimmetriche e dallo strascico lieve. Spirito pop e sbarazzino per gli short dress maliziosi firmati Custo Barcelona, in cui rosso e fucsia incontrano tocchi di lilla e dove i giochi di riflessi che nascono dai tessuti cangianti donano un’allure Anni ‘80 ai capi, ideali per chi, dopo la cena romantica, vuole fare due salti in pista.
Da sinistra mises dalle sfilate FW2526 di Giambattista Valli, Carolina Herrera, Courrèges e Custo Barcelona - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
I mini-dress gioiello
Cascate di cristalli, paillettes e perline. Gli abiti corti si trasformano in bijoux da custodirenell’armadio, pronti per esser indossati nelle occasioni speciali. La festa degli innamorati è una di queste. Chi ama le nuances chiare, come il crema, e i tagli girocollo può scegliere i modelli Gucci: short dress a manica lunga ricoperti di perline si sposano con accessori dai colori contrastanti, come collant viola, e danno vita ad outfit dove spiccano i blocchi di colore. Scolli “a V” per i modelli di Christophe Guillarmé, nelle tonalità violacee e ricoperti di grandi sequins. Segue la scia Philipp Plein, con paillettes all over, che esalta la silhouette con miniabiti rossi attillati e dalla scollatura profonda. Trasparenze e biancheria a vista per le creazioni firmate Dolce&Gabbana ricoperte da piogge di cristalli, ideali per rendere speciale una cena per due nella propria casa.
Da sinistra outfit dalle sfilate FW2526 di Gucci, Christophe Guillarmé, Philipp Plein e Dolce&Gabbana – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Gli abiti corti “a fantasia” o decorati
Le personalità più giocose possono sbizzarrirsi anche attraverso la scelta di mises originali e dai caratteri eccentrici. Perché, allora, non osare anche con gli short dress? Il brand spagnolo Ágatha Ruiz de la Prada nelle sue creazioni con maniche lunghe e morbide unisce le stampe più diverse: righe, cerchi e tartan danno vita a figurae che sembrano uscite da un libro di fiabe, per un San Valentino ricco di atmosferemagiche. Cappellino e guanti fucsia rendono l’insieme ancora più pop. Volumi ampi e morbidi e trionfo di tulle da Christian Siriano, dove miniabiti senza maniche e dalle diverse gradazioni di blu diventano oceani che camminano. Tessuti rosa trapuntati arricchiti da applicazioni nere a forma di fiore, invece, per i mini-dress a clessidra di Compte. Atmosfera dark per Versace, dove su abiti a manica lunganeri con gonna a ruota si staglia la stampa Cheetah Barocco Rock’n’Royalty, iconica del marchio.
Da sinistra look dalle sfilate FW2526 di Ágatha Ruiz de la Prada, Christian Siriano, Compte e Versace - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight