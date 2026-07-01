Il ritorno dei Tiki Bar: la nuova tendenza dell’estate

I Tiki bar e i cocktail Tiki sono protagonisti della più importante inversione di rotta nelle tendenze della mixology degli ultimi tempi (un po’ come quella che ha visto trionfare il gin da qualche anno a questa parte). Dopo intere stagioni dominate dal rigore geometrico dei locali di matrice scandinava e dal minimalismo dei grandi cocktail bar d'hotel, l’avanguardia del bere bene ha scelto di abbracciare la complessità, l’oscurità e il fascino esotico della cultura miscelatoria d’oltremare .

Insieme a Victor Bergeron, fondatore del marchio Trader Vic e creatore del Mai Tai, Gantt codificò un immaginario che ha influenzato la cultura pop occidentale per quasi quarant'anni. Quella spinta iniziale si esaurì verso la fine degli anni Settanta, quando l'avvento di sciroppi industriali fluorescenti e il mutato clima politico internazionale svelarono l'artificiosità di quell'esotismo da cartolina. Il genere venne rapidamente declassato a sinonimo di drink stucchevoli e di bassa qualità.

Il successo dei Tiki bar risiede nella loro natura originaria di perfetta architettura dell'escapismo urbano. Negli anni Trenta, con un'America che tentava di superare i traumi della Grande Depressione e i divieti del Proibizionismo, Ernest Gantt – passato alla storia come Donn Beach – comprese che il pubblico cercava nei locali un'esperienza di radicale distacco dalla realtà. Il suo storico locale Don the Beachcomber a Hollywood propose una formula inedita: scenografie teatrali curate nei minimi dettagli e ricette complesse a base di rum, spezie e succhi freschi.

Il riconoscimento dell’IBA e la restaurazione

La svolta contemporanea è il risultato di un lungo lavoro di recupero storiografico avviato negli anni Novanta da esperti del settore, che hanno iniziato a comportarsi come veri e propri archeologi della notte. Decifrare i taccuini in codice dei barman dell'epoca d'oro e ricostruire formule che si credevano perdute ha permesso di restituire dignità tecnica a questa scuola di pensiero. Il cuore di questa riscoperta pulsa in luoghi come il celebre Latitude 29 di New Orleans, guidato proprio dal massimo storico del genere, Jeff "Beachbum" Berry, che ha trasformato il suo bancone nel Quartiere Francese in un laboratorio di divulgazione e precisione liquida.

Il definitivo riconoscimento istituzionale è arrivato dall'International Bartenders Association, che ha inserito ufficialmente il cocktail IBA Tiki nella sua lista mondiale codificata. La ricetta, ideata a Cuba da Diosmel Mendoza Medrano all'interno dello storico ristorante Polinesio dell'Habana Libre, rappresenta un vero e proprio manifesto del movimento. L’ingresso nel ricettario ufficiale certifica come il genere non sia più considerabile una moda passeggera, bensì una disciplina codificata ai massimi livelli della professione, celebrata nel mondo anche da destinazioni cult come lo Smuggler’s Cove di San Francisco, un vero e proprio santuario che custodisce centinaia di etichette di rum e una cascata interna su tre livelli.