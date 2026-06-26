Case al mare: idee e arredi di design per la casa delle vacanze

Ma figuriamoci se il Mediterraneo è solo una striscia di blu piatta da depliant turistico: chi pensa che l’acqua abbia un solo colore probabilmente non l'ha mai fissata per più di cinque minuti senza controllare lo smartphone. Alle nove del mattino, sui fondali bassi, è trasparente e fa subito idromassaggio di lusso; a mezzogiorno, sotto il sole a picco, diventa quel turchese sfacciato e quasi finto da filtro social della domenica, mentre al largo vira su un cobalto denso e serioso. Dove c’è la posidonia si fa verde smeraldo un po' torbido e, se arriva il temporale, si spegne in un grigio piombo perfetto per una crisi esistenziale di mezza estate. Insomma, un’altra stagione nel giro di un’ora.

Eppure, appena si decide di arredare una casa sulla costa, scatta quel bizzarro cortocircuito mentale che ci costringe a congelare tutta questa meravigliosa instabilità nelle solite tre cose contate: le righe bianche e blu, i legni decapati e le immancabili conchiglie polverose sul comodino. Un’iconografia ferma agli Anni '60 che sa più di stabilimento balneare nostalgico che di vita vera vicino all'orizzonte. La buona notizia è che esiste un’alternativa decisamente più sbarazzina, che dimentica la geografia e affronta l'elemento liquido come una pura attitudine estetica fatta di luce, trasparenze e materiali veri, lasciando che siano i bizzarri umori cromatici a dettare le regole del gioco, senza l’ansia di dover coordinare i cuscini. Non il solito spazio a tema che sembra un negozio di souvenir, ma un ambiente fluido che accoglie ogni sfumatura. Ecco una selezione di pezzi scelti camera per camera, seguendo questa anarchia liquida per portarsi a casa l'orizzonte vero. Difetti e cambi d'umore compresi.