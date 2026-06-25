Rooftop nel mondo: dove il gusto incontra gli skyline più belli 

Le città cambiano prospettiva quando si sale di qualche piano. I rumori si attenuano, le geometrie urbane diventano più nitide e il cibo si trasforma in esperienza. Dai ristoranti d'autore agli hotel che hanno trasformato le terrazze panoramiche in destinazioni gastronomiche, i rooftop sono oggi uno dei luoghi più interessanti da cui osservare l'evoluzione del gusto e dell'ospitalità contemporanea. Un viaggio tra alcune delle città più iconiche del mondo per raccontare il food dall'alto, dove panorama, cucina e lifestyle si incontrano.

Barcellona: il Mediterraneo dall’alto

Tra il Mediterraneo e le architetture moderniste, Barcellona è una delle città europee che meglio interpreta la cultura del rooftop. Qui le terrazze non sono soltanto luoghi panoramici, ma veri e propri salotti urbani dove si incontrano cucina, design e ospitalità. Il racconto può partire dal Monument Hotel, uno degli indirizzi più prestigiosi della città, che ospita il rooftop Verbena Terrace e il ristorante tristellato Michelin Lasarte. Un luogo simbolo della gastronomia contemporanea di Barcellona, legato al lavoro dello chef Paolo Casagrande, tra i più autorevoli interpreti della cucina italiana all’estero.

O ancora: Eclipse, cocktail bar situato in cima al famoso hotel "Vela" (W Hotel), con vista a 360° sulla spiaggia di Barceloneta e sul resto della città, e lo Sky Bar del Grand Hotel Central, situato nel cuore del quartiere gotico (qui si trova anche una sauna panoramica che affaccia sulla piscina e la città). A completare il racconto, alcune delle terrazze più iconiche della città, affacciate sui tetti dell'Eixample, sul mare e sui monumenti simbolo della capitale catalana, per mostrare come l'esperienza gastronomica sia diventata parte integrante del nuovo lusso urbano.