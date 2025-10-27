Stivali da cavallerizza, i 5 brand per un perfetto stile equestre

fashion 27 ottobre 2025

C’è chi ama andare a cavallo, saltando ostacoli o rispettando precisi percorsi di dressage, con indosso divise dal fascino senza tempo, e c’è chi ama questi look per la vita di tutti i giorni. Il pezzo forte? Lo stivale che dona alle mises quel tocco country intriso di eleganza

Lo stile equestre è tra quelli più charmant che possano arricchire il nostro armadio. Dall’allure raffinata e principesca, gli abbinamenti che rimandano al look maschile delle amazzoni sono un must-have senza tempo, sempre tra i protagonisti tra le maison più prestigiose. Grande protagonista è lo stivale da cavallerizza, accessorio che fa tornare alla mente figure eleganti e ricche di fascino come, ad esempio, la principessa Charlotte Casiraghi, grande campionessa di salto ostacoli.

Charlotte Casiraghi mentre si sistema gli stivali e in sella ad Ad Troy durante il terzo giorno del Global Champions Tour 2010 a Ciudad de Las Artes y Las Ciencia, Valencia (Spagna) - Credits: Getty Images

Anche i modelli di riding boot proposti in questo autunno-inverno 25/26 sono perfetti per essere indossati fuori dal campo e fanno brillare occhi delle amanti degli sport che profumano di cuoio e cavalli, dando vita ad outfit dal fascino irresistibile. Quando la classe è in uno stivale Da Hermès a Gucci, fino a Loro Piana, Ralph Lauren e Stuart Weizman: X-Style vi racconta 5 brand che propongono modelli ispirati agli stivali da cavallerizza, per mises perfette da indossare passeggiando nei quartieri alla moda delle città più glamour o nei country club più chic.

Stivali da equitazione Jockey indossati in sella e inseriti nella staffa; www.istockphoto.com

La maison francese Hermès, nata come realizzatrice di finimenti per cavalli, propone stivali dal fascino senza tempo. Il modello iconico del marchio dal nome che parla da solo - Jumping - ci catapulta in sella a un purosangue durante un concorso a ostacoli: l’esempio perfetto è l’evento da sogno Saut Hermès che si svolge ogni anno al Grand Palais di Parigi. Le versioni sono diverse: tra le altre, si va da quella classica in pelle nera a quella color Naturel con ricamo “Panoplie equestre”, fino al modello in nuance Naturel/écru con inserti in montone. Il segno distintivo? L’iconica chiusura che chiude il cinturino e che identifica anche l’ambitissima borsa “Kelly”. Dalle giacche alle bluse, fino alle camicie, ai pantaloni sartoriali, alle gonne lunghe o ai miniabiti: ogni capo cade a pennello.

L’iconico modello “Jumping”, da sinistra, nella versione con ricamo “Panoplie equestre”, in quella classica nera e nell’edizione con inserti in montone - Credits: Press Office

Anche da Loro Piana c’è l’imbarazzo della scelta. Sentirsi vere e proprie cavallerizze è possibile grazie, ad esempio, ai modelli lisci Kilda, dal gambale tubolare in un unico pezzo - con il profilo esterno più alto - perfetti per affrontare la vita quotidiana in modo chic, comodo e funzionale. Ci sono quelli nella nuance burning wine e anche in versione noir con l’interno foderato in montone. E per le più esperte del settore, ecco le versioni con gambale scolpito – più alto sulla parte esterna della gamba – e linguette in pelle che si chiudono sopra alla zip, a ricalcare le orme perfette degli stivali da equitazione, come il modello Horseriding High nella nuance french coffee. Modellati sul polpaccio, cerniera sul retro e due allacciature con clip dietro il tallone e ginocchio, per chi deve passare dal Quadrilatero della moda al campo gara in un baleno.

Da sinistra, gli stivali Kilda con l’interno in montone, il modello Horseriding High e la versione Kilda classica - Credits: www.loropiana.com

Il brand americano Ralph Lauren da sempre fa sognare grazie al suo mondo magico fatto di meravigliosi look country chic, ambienti raffinati e… cavalli. Nell’universo dei modelli proposti, ci sono anche quelli da equitazione Harness in pelle imbrunita con tre cinturini intorno alla caviglia e una fibbia, super classici in nero, e i Donnely, con un cinturino, fibbia lucida e logo "Ralph Lauren Made in Italy", nella nuance oro. Immaginate di indossarli con blazer, camicia bianca e pantaloni da cavallo: il mix perfetto per esaltarli. E per coloro che amano il tocco vivace dato dalle tonalità accese, non mancano le versioni in pelle nelle due cromie che spesso caratterizzano le divise scelte per gareggiare in campo: ecco così il modello Justin II, dove il nero è illuminato da una striscia di rosso festivo con il logo “LRL” bombé oversize sul lato.

Da sinistra, gli stivali da equitazione Harness, il modello Donnely e la versione Justine II; Ralph Lauren - Credits: www.ralphlauren.it

Non sono da meno gli stivali di Stuart Weitzman: dai modelli in pelle liscia Celia Riding Boot, grandi passe-partout nella tonalità black, ai Benni Riding Boot nella nuance walnut, con fascetta arricchita da una fibbia che abbraccia la caviglia, in cui matchano egregiamente il suede e la pelle in diverse gradazioni del marrone. Le creazioni del brand sono perfette per definire look casual più o meno formali.

Il modello Celia Riding boot, a sinistra, e l’edizione Benni Riding Boot, a destra; Stuart Weitzman - Credits: www.stuartweitzman.com

Con il tacco, siamo a cavallo! Il ricco patrimonio ispirato al mondo equestre di Gucci va in scena nelle mille sfumature delle tante creazioni proposte. La casa di moda punta su modelli piatti in pelle lucida la cui palette passa dal nero al bordeaux. Il dettaglio perfetto? Il morsetto slim che passa - dietro la caviglia - da un lato all’altro del piede a mimare uno sperone. Le amanti dell’horsebackriding style che non possono fare a meno dei tacchi, possono gioire! Questo modello, infatti, è proposto anche nella versione con tacco medio, perfetto da abbinare ad abiti longuette, maglioni oversize - che matchano con pantaloni inseriti negli stivali - ma anche a minigonne dall’allure collegiale.

Il modello con morsetto slim, basso o con tacco medio; Gucci - Credits: www.gucci.com