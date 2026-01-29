Stivali e calzettoni, indossarli come in passerella
Insieme creano un match che si conferma protagonista anche delle collezioni più prestigiose. Sopra o sotto il ginocchio, nelle nuances calde, in quelle fredde o nei colori più accesi. Ecco le combinazioni boot e high-sock proposte dai designer
Di Valeria Boraldi
Un look malizioso sfoggia il duo “stivali e calzettoni”, nel dettaglio thigh high sock, durante la sfilata FW2526 di Dolce&Gabbana, andata in scena per le vie del centro di Milano, e qui indossato dalla modella Amelia Gray - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
C’è una combinazione che cattura spesso l’attenzione della fashioniste più nostalgiche: stivali e calzettoni. Un’accoppiata vincente che, nonostante il trascorrere dl tempo, non accenna a sbiadire il suo fascino. Sarà perché fa tornare alla mente ricordi d’infanzia o perché strizza l’occhio agli Anni 2000. Qualsiasi sia il motivo, questa combo è tra i must-have delle collezioni Autunno-Inverno 2025/2026.
Look dall’allure che unisce malizia e spirito collegiale nascono abbinando stivali e calzettoni dalle diverse altezze. Nei colori caldi o freddi, gli high sock- sopra o sotto il ginocchio - arricchiscono i boot più glamour.
Stivali e thigh high sock
Giochi di “vedo non vedo” da Zimmermann. L’estetica solare tipica del brand va in scena con stivali marrone scuro sotto il ginocchio uniti a thigh high sock - calze che coprono quasi metà della coscia - nella stessa nuance, che sbucano sotto ad abiti dai tessuti impalpabili e dalle stampe animalier. Una combo ideale per allungare visivamente la gamba. Stesso effetto da Paul Costelloe, dove la sihouette appare ancora più affusolata grazie ai calzettoni alti beige e melange. Ai piedi ankle bootsocra abbinati a calze velate, che - accostati a mini-dress dalle forme e volumi contrastanti - danno vita a look che ricordano il deserto sahariano.
Da sinistra look dalle sfilate FW2526 di Zimmermann e Paul Costelloe - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Palette fredda per i calzettoni Louis Vuitton, dove nelle mises un grigio freddo spicca unito a stivali morbidi e arricciati nei toni del salmone: un legame perfetto sotto a miniabiti beige. Rimanendo sulle tonalità cold ecco l’azzurro dei calzettoni a righe di Conner Ives dall’animo sbarazzino: sul profilo degli accessori giocosi pon pon troneggiano sulle gambe, insieme a stivali maculati con il tacco. Atmosfera dark per le thigh high sock realizzate da Hermès, che insieme a stivali-anfibi donano un tocco sporty alle mises in cui risaltano cappe dallo stile classy chic nei toni del blu.
Da sinistra mises dalle sfilate FW2526 di Louis Vuitton ed Hermès; al centro un abbinamento proposto da Conner Ives per la collezione FW2526 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Stivali e knee-sock
Ci si sposta all'altezza del ginocchio con i knee-sock. E più sotto ancora con gli abbinamenti proposti da Coperni dove stivali neri dalla gamba alta vanno a braccetto con calzettoni nella stessa nuance, accompagnando look che strizzano l’occhio alle divise collegiali in un gioco di black&white. Demeulemeester, invece, propone boot corvini abbinati ad high sock morbidi e dall’aspetto cozy, arricciati sotto il ginocchio e color panna, su cui si muovono bluse con ruches e long coat.
Da sinistra outfit dalle sfilate FW2526 di Coperni e Demeulemeester - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Palette accesa per Ágatha Ruiz de la Prada. Camicie quadrettate dai tessuti impalpabili insieme a bermuda corti fucsia si abbinano perfettamente a stivali nella stessa tonalità su cui spiccano cuori verdi e da cui fanno capolino calzettoni azzurri a righe. Look pop assicurati. Le amanti della danza possono vivere le giornate pensando a Flashdance indossando gli stivali “ginnici” con tacco firmati Sinead Gorey: neri, bianchi e con profili rossi vengono abbracciati da calzettoni/scaldamuscoli arricciati total red, ideali per accompagnare completi composti da mini-jacket e mini-skirt nere.
Da sinistra look dalle sfilate FW2526 di Ágatha Ruiz de la Prada e Sinead Gorey - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight