Stivali e calzettoni, indossarli come in passerella

Un look malizioso sfoggia il duo “stivali e calzettoni”, nel dettaglio thigh high sock, durante la sfilata FW2526 di Dolce&Gabbana, andata in scena per le vie del centro di Milano, e qui indossato dalla modella Amelia Gray - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

C’è una combinazione che cattura spesso l’attenzione della fashioniste più nostalgiche: stivali e calzettoni. Un’accoppiata vincente che, nonostante il trascorrere dl tempo, non accenna a sbiadire il suo fascino. Sarà perché fa tornare alla mente ricordi d’infanzia o perché strizza l’occhio agli Anni 2000. Qualsiasi sia il motivo, questa combo è tra i must-have delle collezioni Autunno-Inverno 2025/2026.

Look dall’allure che unisce malizia e spirito collegiale nascono abbinando stivali e calzettoni dalle diverse altezze. Nei colori caldi o freddi, gli high sock - sopra o sotto il ginocchio - arricchiscono i boot più glamour.

Stivali e thigh high sock

Giochi di “vedo non vedo” da Zimmermann. L’estetica solare tipica del brand va in scena con stivali marrone scuro sotto il ginocchio uniti a thigh high sock - calze che coprono quasi metà della coscia - nella stessa nuance, che sbucano sotto ad abiti dai tessuti impalpabili e dalle stampe animalier. Una combo ideale per allungare visivamente la gamba. Stesso effetto da Paul Costelloe, dove la sihouette appare ancora più affusolata grazie ai calzettoni alti beige e melange. Ai piedi ankle boots ocra abbinati a calze velate, che - accostati a mini-dress dalle forme e volumi contrastanti - danno vita a look che ricordano il deserto sahariano.