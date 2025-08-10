La notte nel cuore, perché non va in onda domenica 10 agosto

Domenica 10 agosto La notte nel cuore non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie turca con con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), tornerà con un nuovo episodio domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di La notte nel cuore.

Cosa va in onda al posto di La notte nel cuore

Nella prima serata di domenica 10 agosto, dalle 21.20, su Canale 5 va in onda il film del 2015 diretto da A. Elhan Un amore come te (Aşk Sana Benzer). La pellicola narra le vicende di Ali, un giovane pescatore che conduce una vita semplice e tranquilla in un villaggio costiero dell'Egeo. Dopo la morte del padre, Ali prende in carico l'attività di famiglia e nello stesso tempo si occupa della sorella minore. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, una misteriosa donna che cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Nei panni del protagonista Ali troviamo Burak Özçivit, l'amatissimo Kemal di Endless Love, mentre Deniz è interpretata da Fahriye Evcen, moglie di Burak e madre dei suoi figli.

La notte nel cuore torna il 24 agosto in prima serata

In attesa di vedere la nuova puntata di La notte nel cuore in onda domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5, ripercorriamo cosa è successo negli ultimi episodi trasmessi il 27 luglio. Enise trova Sumru e Nihayet a Zelve e le porta a casa di Zehra, sua sorella. Le foto del bacio di di Cihan e Melek vengono diffuse online e scoppia uno scandalo. Cihan tiene una conferenza stampa insieme a Sevilay all'albergo di famiglia. Grazie a un informatore anonimo, Tahsin viene a sapere che Nuh e Melek sono stati rapiti e tenuti prigionieri nel maneggio degli Sansalan. Tahsin riesce a liberare Nuh e Melek e i gemelli incendiano il maneggio.

