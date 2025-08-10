Un amore come te (Aşk Sana Benzer), film di produzione turca con Burak Özçivit (volto di Kemal in Endless Love), va in onda domenica 10 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca La notte nel cuore con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love) tornerà regolarmente in onda domenica 24 agosto. Diretto da A. Elhan, Un amore come te ha come protagonista uno degli attori turchi più amati dal pubblico italiano: Burak Özçivit, l'indimenticato Kemal di Endless Love, e Fahriye Evcen, moglie dell'attore e madre dei suoi figli.

Un amore come te, la trama e il cast del film con Burak Özçivit

Burak Özçivit interpreta Ali, un giovane pescatore che conduce una vita semplice e pacifica in un villaggio costiero dell'Egeo. Dopo la morte del padre, Ali si assume la responsabilità di gestire l'attività di famiglia e prendersi cura della sorella minore. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, che ha il volto di Fahriye Evcen, una misteriosa ragazza che cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso e iniziare una nuova vita. Nonostante le differenze e i segreti che Deniz custodisce, tra i due nasce un amore profondo. Tuttavia, il passato di lei torna a galla e mette alla prova il loro legame. Nel cast del film, oltre a Burak Özçivit e Fahriye Evcen, troviamo: Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü, Burçin Işık e Şamil Kafkas.

Un amore come te, dove è stato girato

Il film è stato girato nel quartiere Kıyıkışlacık di Milas, lungo Cumhuriyet Avenue, nel centro della città e nelle sue strade storiche. Milas è una città della Turchia non distante dalla celebre Bodrum che si trova in provincia di Muğla.

Chi è Burak Özçivit: anni, carriera, serie tv

Burak Özçivit, 41 anni, è nato il 24 dicembre 1984 a Istanbul in Turchia. Dopo il diploma, Burak si laurea alla facoltà di belle arti del dipartimento di fotografia dell'Università di Marmara. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2003, quando colleziona le sue prime esperienze come modello. Tre anni dopo, nel 2006, intraprende il suo percorso nell'arte della recitazione. L'attore turco raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Kemal in Endless Love, serie amatissima anche dal pubblico italiano, disponibile gratis su Mediaset Infinity.

Burak Özçivit: chi è la moglie, figli, vita privata

Il 29 giugno 2017, Burak Özçivit sposa la collega Fahriye Evcen, conosciuta sul set della serie Çalıkuşu. Oggi sono genitori di due bambini: Karan, nato nel 2019, e Kerem, nato a gennaio 2023.

