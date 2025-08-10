Mediaset Infinity logo
Promo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Promo
FILM
10 agosto 2025

Un amore come te, il film con Burak Özçivit in onda su Canale 5

Il film turco Un amore come te con Burak Özçivit (protagonista di Endless Love) va in onda domenica 10 agosto in prima serata su Canale 5

Condividi:
Burak Özçivit in Un amore come te

Un amore come te (Aşk Sana Benzer), film di produzione turca con Burak Özçivit (volto di Kemal in Endless Love), va in onda domenica 10 agosto in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca La notte nel cuore con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love) tornerà regolarmente in onda domenica 24 agosto. Diretto da A. Elhan, Un amore come te ha come protagonista uno degli attori turchi più amati dal pubblico italiano: Burak Özçivit, l'indimenticato Kemal di Endless Love, e Fahriye Evcen, moglie dell'attore e madre dei suoi figli.

Un amore come te, la trama e il cast del film con Burak Özçivit

Burak Özçivit interpreta Ali, un giovane pescatore che conduce una vita semplice e pacifica in un villaggio costiero dell'Egeo. Dopo la morte del padre, Ali si assume la responsabilità di gestire l'attività di famiglia e prendersi cura della sorella minore. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, che ha il volto di Fahriye Evcen, una misteriosa ragazza che cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso e iniziare una nuova vita. Nonostante le differenze e i segreti che Deniz custodisce, tra i due nasce un amore profondo. Tuttavia, il passato di lei torna a galla e mette alla prova il loro legame. Nel cast del film, oltre a Burak Özçivit e Fahriye Evcen, troviamo: Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü, Burçin Işık e Şamil Kafkas.

Un amore come te, dove è stato girato

Il film è stato girato nel quartiere Kıyıkışlacık di Milas, lungo Cumhuriyet Avenue, nel centro della città e nelle sue strade storiche. Milas è una città della Turchia non distante dalla celebre Bodrum che si trova in provincia di Muğla.

Una scena di Un amore come te

Chi è Burak Özçivit: anni, carriera, serie tv

Burak Özçivit, 41 anni, è nato il 24 dicembre 1984 a Istanbul in Turchia. Dopo il diploma, Burak si laurea alla facoltà di belle arti del dipartimento di fotografia dell'Università di Marmara. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2003, quando colleziona le sue prime esperienze come modello. Tre anni dopo, nel 2006, intraprende il suo percorso nell'arte della recitazione. L'attore turco raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Kemal in Endless Love, serie amatissima anche dal pubblico italiano, disponibile gratis su Mediaset Infinity.

Burak Özçivit: chi è la moglie, figli, vita privata

Il 29 giugno 2017, Burak Özçivit sposa la collega Fahriye Evcen, conosciuta sul set della serie Çalıkuşu. Oggi sono genitori di due bambini: Karan, nato nel 2019, e Kerem, nato a gennaio 2023.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Come realizzare il perfetto raccolto anti-caldo

beauty

Come realizzare il perfetto raccolto anti-caldo

Impeccabile oppure spettinato ad arte, dona alla chioma un aspetto chic e ricercato

Impeccabile oppure spettinato ad arte, dona alla chioma un aspetto chic e ricercato

Innocence, le anticipazioni del 16 agosto

SERIE TV

Innocence, le anticipazioni del 16 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda sabato 16 agosto su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio Innocence, la nuova serie in onda sabato 16 agosto su Canale 5

La notte nel cuore, perché non va in onda il 10 agosto

SERIE TV

La notte nel cuore, perché non va in onda il 10 agosto

Scopriamo perché La notte nel cuore non va in onda domenica 10 agosto su Canale 5

Scopriamo perché La notte nel cuore non va in onda domenica 10 agosto su Canale 5

La Promessa, le anticipazioni dell'11 agosto

ANTICIPAZIONI

La Promessa, le anticipazioni dell'11 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity