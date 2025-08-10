La promessa, le anticipazioni dell'11 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 11 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 11 agosto, Lorenzo e José Jaun continuano a trattare in vista del matrimonio tra Julia e Curro. Quest'ultimo sembra rassegnato al suo destino, al punto da rifiutare l'aiuto di Alonso.
L'imminente matrimonio di Curro con Julia costringe Martina ad intervenire. Le lezioni di Gloria a Jana proseguono e presto porteranno l'istitutrice a prendere una decisione cruciale.
