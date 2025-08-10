Curro e Julia in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di lunedì 11 agosto, Lorenzo e José Jaun continuano a trattare in vista del matrimonio tra Julia e Curro. Quest'ultimo sembra rassegnato al suo destino, al punto da rifiutare l'aiuto di Alonso.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 agosto

L'imminente matrimonio di Curro con Julia costringe Martina ad intervenire. Le lezioni di Gloria a Jana proseguono e presto porteranno l'istitutrice a prendere una decisione cruciale.

