Dall'1 settembre su Canale 5 arriva Dentro la notizia, il nuovo programma pomeridiano di Gianluigi Nuzzi dedicato ad attualità e approfondimenti

Dentro la notizia, il nuovo programma condotto da Gianluigi Nuzzi, inizia lunedì 1 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Il format si concentrerà su fatti di cronaca, attualità e politica, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’analisi diretta e approfondita delle storie che caratterizzano il panorama sociale italiano.

Nel promo di lancio, Nuzzi dichiara: "Ogni storia è un frammento del nostro Paese, dentro ogni notizia ci sono verità e domande che meritano risposte. Io le voglio cercare assieme a voi

Già protagonista di programmi televisivi di inchiesta come Quarto Grado, Nuzzi si prepara a guidare questo nuovo appuntamento pomeridiano di Mediaset con l’intento di raccontare le verità nascoste dietro i titoli di cronaca.

