Dentro la notizia, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 con Gianluigi Nuzzi
Gianluigi Nuzzi annuncia Dentro la notizia, nuovo programma d'informazione pomeridiano su Canale 5
Gianluigi Nuzzi annuncia l’arrivo di un nuovo appuntamento televisivo pomeridiano su Canale 5. Il programma, che si chiamerà Dentro la notizia, andrà in onda tutti i giorni alle 17, proponendo approfondimenti su storie, fatti e attualità.
Il giornalista dichiara: "Le scenografie dobbiamo ancora allestirle, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento perché si chiamerà Dentro la notizia. Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Come un mosaico il nostro Paese, tutti i pezzettini devono mettersi bene insieme e così noi arriveremo alla verità. Vi aspetto dalle 17 tutti i giorni".
Il format punta a raccontare l’attualità con un approccio diretto e un’attenzione particolare alle storie che compongono il panorama sociale e politico italiano.
