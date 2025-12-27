Frau Knam: "Mio marito Ernst è un papà troppo morbido"

Ernst Knam parla a Verissimo dei suoi 15 anni di matrimonio con Alessandra Mion, che da qualche anno lo affianca come food blogger con il nome di Frau Knam.



È stato Ernst a trasmetterle la passione per la pasticceria: "Non cucino tuttora e non sono una pasticcera, ho imparato a fare dolci, mi diletto a farli e a raccontare come li faccio. È stato un atto di amore da parte di Ernst nei miei confronti. È nato tutto per caso nel periodo del Covid ed è diventato una nuova avventura".



Ernst Knam e Alessandra Mion sono sposati dal 2010 e hanno due figli. Di Ernst papà, Alessandra dice: "Nella vita di tutti i giorni sa essere severo, ma è necessario avendo un'attività. Con i figli invece è troppo morbido, devo fare io la parte più severa".



Il celebre pastry chef, 62 anni, svela anche il segreto della loro storia: "Ci unisce l'amore. Alessandra è una persona molto intelligente e intraprendente. Mi piace discutere di tutto con lei. Abbiamo in comune la passione per l'arte, ci piace mangiare bene e stare in famiglia. Stiamo sempre insieme".