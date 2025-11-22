Catalogo
L'INTERVISTA22 novembre 2025

Iva Zanicchi e l'esilarante aneddoto di un appuntamento galante da 20enne: "Mi sono vergognata come una ladra"

La cantante racconta a Verissimo un aneddoto di quando era poco più che 20enne: "Fui corteggiata dal più bel ragazzo di Reggio Emilia, ma..."
Iva Zanicchi racconta a Verissimo un esilarante aneddoto della sua vita quando poco più che 20enne si trasferì a Reggio Emilia, dove mosse i primi passi nella musica.

"Ero timidissima, convinta di essere orribile, quando il più bel ragazzo di Reggio Emilia, uno molto ambito, iniziò a corteggiarmi. Mi sembrava uno scherzo. Un giorno andammo in un bar molto chic. Mi ero vestita e truccata al meglio. Quando arrivò il cameriere, ordinai l'erbazzone e un caffè. Quando arrivò il caffè, il primo sorso mi andò di traverso. Mi usciva il caffè dal naso, dalle orecchie, soffocavo, non riuscivo a respirare. Quando ho finito, ho fatto un respirone e mi è scappata una scorreggia", ricorda Iva Zanicchi, 85 anni.

Dopo quell'appuntamento, Iva Zanicchi non ha più voluto rivedere quel ragazzo: "Questa storia mi angoscia ancora dopo quasi 70 anni. Lui poi mi cercava, mi telefonava, ma non l'ho mai più voluto vedere. Mi vergognavo come una ladra".

