Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 20 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 20 agosto

Hatice invita Levent a cena come strategia per convincere Sirin ad acconsentire alla donazione di midollo alla sorella malata, Bahar. Per la sorpresa di tutti, Sirin accetta.

Ceyda si prepara al finto matrimonio, invitando Bahar e facendosi cucire un abito da Enver.

Hatice si reca da sola da un legale per avviare la procedura di divorzio consensuale. Enver la prende male e Sirin non accetta affatto la situazione.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

