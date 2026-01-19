Beautiful, le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio

Jacqueline Macinnes Wood (Steffy) e Tanner Novlan (Finn) in una scena di Beautiful

Nelle trame della settimana da lunedì 26 a sabato 31 gennaio, il ritorno di Sheila Carter sconvolge i Forrester: creduta morta, riappare viva e svela una verità scioccante. La donna uccisa da Steffy era, in realtà, Sugar, un'ex guardia carceraria che, dopo un intervento di chirurgia plastica, aveva assunto le sue sembianze per vendicarsi.

Intanto, Brooke affronta Zende per la notte con Luna, che era sotto l'effetto di droghe assunte inconsapevolmente. Brooke lo accusa di aver tradito la famiglia e pretende che lasci la Forrester Creations. Zende, in lacrime, ammette la colpa, ma giura di non aver saputo nulla.

A Il Giardino, Liam affronta Deacon per capire come possa difendere Sheila nonostante il suo passato criminale e il rischio che rappresenta per Finn e Steffy. Deacon, però, ribadisce con forza che Sheila è cambiata e non è più un pericolo.

Più tardi, Luna confida a Poppy il timore di essere incinta e, terrorizzata, fa un test chiedendo alla madre di leggerne il risultato.

Steffy, ancora sotto shock dopo aver visto Sheila viva, decide di non andare al lavoro. Liam teme che Sheila possa scatenarsi improvvisamente e si scontra con Finn, che continua a volerle far accettare la madre biologica. Steffy è ferma: Sheila non entrerà mai nella loro vita.

Sheila confida a Deacon che tutti lo giudicano pazzo, ma lui annuncia a Hope il loro fidanzamento, lasciandola sbalordita.

Luna scopre di non essere incinta e corre da R.J., che vuole dimenticare la notte con Zende.

