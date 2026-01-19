Catalogo
SERIE TV19 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 20 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Sarp in una scena de La forza di una donna 2Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 20 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Suat convince Piril a trasferirsi.

La forza di una donna 2: cosa succede il 20 gennaio

Nezir si allontana dalla festa dopo aver promesso a Doruk che si sarebbero rivisti.

Nel frattempo, Piril si lascia persuadere da Suat a trasferirsi a Londra insieme ai bambini.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

